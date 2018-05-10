Лавров: Удары коалиции США по Сирии нанесли серьезный урон мирному урегулированию 

Москва, 10 мая. В ближайшее время Россия намерена добиваться возобновления женевского переговорного процесса по Сирии, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Массом в Москве Лавров отметил, что нанесенные 14 апреля коалицией Соединенных Штатов, Великобритании и Франции ракетные удары по Сирии нанесли существенный урон политическому процессу активизации политического диалога внутри страны. Глава МИД РФ подчеркнул, что нанесенный по Сирии удары были «абсолютно нелегитимными».

По словам Лаврова, позиции РФ и Германии сходятся на «незыблемости резолюции Совбеза ООН 2254» — о том, что сирийский народ должен самостоятельно определять свое будущее под эгидой ООН, и это предполагает безусловное уважение к суверенитету территориальной целостности Сирии».