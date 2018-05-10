Медведев назвал срок готовности документов в рамках майского указа Путина

Москва, 10 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что документы, которые должны быть подготовлены в рамках работы над новым майским указом, могут быть готовы раньше крайнего срока сдачи.

«Два ключевых документа: основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития должны быть утверждены до 1 октября текущего года, — сказал председатель правительства на совещании по вопросу реализации нового майского указа Владимира Путина. — Но, выступая в Государственной думе, я сказал, что это максимальный срок».

Напомним, накануне Медведев сообщил, что существующие государственные программы будут скорректированы с учетом приоритетов, который установил президент России Владимир Путин в подписанном в понедельник майском указе.

Текст нового майского указа Путина был опубликован накануне на официальном сайте Кремля. Документ определяет приоритетные цели и задачи для развития страны до 2024 года.