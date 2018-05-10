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Российские сенаторы в День Победы приняли участие в торжественных мероприятиях в Сирии
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    Российские сенаторы в День Победы приняли участие в торжественных мероприятиях в Сирии

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    Российские сенаторы в День Победы приняли участие в торжественных мероприятиях в Сирии

    Москва, 10 мая. Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и Сергей Аренин посетили российскую военную базу в Сирии Хмеймим, где приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

    Как рассказал Аренин, в Сирии российские сенаторы поздравили с праздником российских военных, а также сирийских служащих, которые принимали участие в параде.

    «Мы приняли участие во всех торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня великой Победы, которые проводились на базе Хмеймим. Съездили в Тартус, поздравили наших военнослужащих, которые там несут службу», — сказал он.

    Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

    Аренин уточнил, что творческий коллектив Минобороны РФ в деньь праздника провел на российской авиабазе концерт. Он добавил, что в Сирии сенаторы не встречались с руководством САР и пообщались только с сирийскими военными.

    «Они очень доброжелательно относятся к нам, чтут великий праздник — День Победы», — подчеркнул Аренин.

    Напомним, 9 мая Россия отметила 73-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день в российских городах прошли парады, акция «Бессмертный полк» и другие торжественные мероприятия, завершившиеся вечерним салютом.

    Автор: Василий Котов
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