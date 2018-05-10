«Не производили и не складировали»: в Минобороны Чехии выступили с заявлением о «Новичке»

Прага, 10 мая. Министр обороны Чехии Карал Шлехтов прокомментировал заявления президента страны Милоша Земана о том, что газ «Новичок», которым якобы были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, был произведен в Чехии.

По его словам, в Чехии никаких веществ типа «Новичок» не производилось и не складировалось. Как уточнила представитель министр, по этому вопросу едина позиция министерства обороны, военной разведки, Службы безопасности Чехии и национального управления по ядерной безопасности.

В настоящее время свою позицию по «Новичку» чешские власти обозначили в особом документе, он был принят на заседании Комитета по международным делам нижней палаты парламента. Против его принятия голосовал лишь один из членов комитета из партии коммунистов.

Напомним, о том, что «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии заявил глава страны Милош Земан 3 мая, однако уже 7 мая премьер Чехии Андрей Бабиш уточнил, что газ в республике только «тестировался в малом количестве», а после испытаний вещество уничтожили. Слова Земана он назвал недоразумением.