Лондон осудил ракетный удар Ирана по армии Израиля

Лондон, 10 мая. Британское правительство выступило с осуждением ракетного удара, нанесенного иранскими силами в Сирии по израильским военным целям в ответ на массированный удар израильских войск. Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй подчеркнул, что Лондон призывает Москву вмешаться и не допустить новых ударов со стороны Ирана.

Напомним, по данным Минобороны минувшей ночью Израиль нанес удар по иранским проправительственным формированиям в Сирии, после чего иранские силы запустили несколько десятков ракет по израильским военным объектам на территории Голанских высот. В ответ Израиль нанес массированный ракетный удар с использованием авиации и наземных сил. ПВО Сирии перехватило около половины выпущенных ракет, в результате удалось избежать жертв и серьезных разрушений в Сирии.

Великобритания призвала Иран «воздержаться от новых нападений», а все стороны — сохранять спокойствие и не допускать эскалации.

«Мы осуждаем нападение Ирана на Израиль. Израиль имеет полное право на самозащиту, — указано в сообщении пресс-службы Мэй. — Мы призываем Россию использовать свое влияние в Сирии для предотвращения новых атак со стороны Ирана».