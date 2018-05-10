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Более 7 миллионов украинцев посмотрели праздничный концерт на «Интере» 9 мая
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    Более 7 миллионов украинцев посмотрели праздничный концерт на «Интере» 9 мая

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    Более 7 миллионов украинцев посмотрели праздничный концерт на «Интере» 9 мая

    Киев, 10 мая. Более 7 миллионов украинцев посмотрели концерт ко Дню Победы на телеканале «Интер». Как сообщили в пресс-службе канала, в среду трансляция стала лидером эфира с большим отрывом. 

    «Главное событие дня — большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех» — абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. Концерт собрал долю 24,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше. На Украине концерт смотрели 7,3 млн человек», — отмечается в комментарии «Интера».

    Напомним, 9 мая, в День Победы, «Интер» показал праздничный концерт, несмотря на многочисленные угрозы украинских националистов. Жители страны поблагодарили канал за принципиальность.    

    Автор: Федор Веснин
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