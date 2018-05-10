Санкционные Штаты Америки: стало ясно, зачем Трамп ссорится с Ираном и ЕС

9 мая министерство финансов США разместило на своем сайте новый перечень иностранных юридических лиц, против которых вводятся санкции. В него попали, помимо шести российских, также китайские, иранские, северокорейские, турецкие и — внимание! — саудовские структуры.

Произошло это буквально на следующий день после заявленного президентом Дональдом Трампом одностороннего выхода США из «атомной сделки» с Ираном и соответствующего возобновления санкций против этой страны, что вызвало настоящий бунт у европейских союзников Соединенных Штатов, прежде всего у Германии и Франции, попытки которых повлиять на американскую позицию закончились ничем.

В связи с этим возникает целый ряд вопросов. Чем вызвано подобное «бешенство санкций»? Какие цели преследует их непрерывное введение? И что вообще происходит с Америкой?

Вашингтон рубит сук, на котором сидит

Количество санкций, согласно законам диалектики, рано или поздно должно перейти в качество. И такое качество очевидно уже сегодня — санкционная политика Вашингтона неизбежно приведет к сужению границ «империи доллара».

Сегодня эти границы таковы: доля «баксов» в международной торговле составляет примерно 53%, в международных валютных резервах — около 62%, в валютных транзакциях — свыше 80%. Они существенно (примерно на 10—12%) расширились с момента принятия в 2010 году, при президенте Бараке Обаме, закона США о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA), который, собственно, и можно считать началом эры американских санкций против всего мира.

Редко обращается внимание на то, что данный закон был принят «в пакете» с законом США о стимулировании занятости (The Hiring Incentives to Restore Employment, HIRE) от 18 марта 2010 года. Так что не стоит говорить о «сенсационности» программы и победы Трампа — данный тренд был задан еще при Обаме.

Проблема только в том, что закон FATCA не просто нарушает, а полностью уничтожает принцип свободного перемещения капиталов, на котором строилась вся модель глобальной «оффшорной» экономики. По сути, США повторно «национализировали» (или, наоборот, «приватизировали»?) доллар как мировую валюту, то есть средство международных расчетов. И это повлекло за собой целый ряд весьма неприятных для них последствий: как политических, так и экономических.

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Но, включив «административный ресурс» по долларовым транзакциям и в результате получив необходимый для платежного баланса и федерального бюджета «приход», Америка, что называется, «подсела на иглу». Как и положено образцовому наркоману, теперь «Дядя Сэм» вынужден «вкалывать» все большие дозы санкций — со все меньшим эффектом и все большими рисками для собственной жизни.

Именно поэтому минфин США сейчас превратился в настоящий «бешеный принтер» санкций. Так что описание состояния пациента предельно просто: буквально у нас на глазах эффект приближается к нулевой отметке, а риск — напротив, к стопроцентной.

Ждем 150 долларов за баррель?

Дальше, в общем-то, ничего хорошего. Модель «глобальной экономики» уже клинически мертва: видимость жизни в ней поддерживается только благодаря гигантской долларовой эмиссии с низкой учетной ставкой ФРС (критический уровень в современных условиях оценивается в диапазоне одного-двух шагов от нынешнего уровня в 1,5—1,75% годовых). И все рухнет, как только эту систему искусственного жизнеобеспечения отключат — а ее отключат, похоже, очень скоро, поскольку для «утилизации» долларовой массы уже нет никаких «свободных» емкостей, кроме цен на нефть (уровень 150 долл./баррель — это еще примерно 9 трлн долл., которые будут «съедены» максимум за полгода).

Конечно, проблемы доллара и Штатов, в принципе, могут быть решены победоносной войной — но только не локальной (даже против Ирана), а глобальной, с массированным применением ядерного оружия по территории Китая и России. Но понятно, что, поскольку отношения Пекина и Москвы далеки от того, чтобы заставить их «убивать друг друга как можно больше», то трюк с двумя мировыми войнами Америке в третий раз повторить, видимо не удастся. Значит, «прилетит ответка» — и не только к США, но и вплоть до Новой Зеландии, и куда угодно еще, где, возможно, питают надежды «отсидеться» условные ротшильды с рокфеллерами.

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Правда, вопрос о том, существует ли реальная альтернатива «военному» варианту, остается открытым. Ну, нет у «коллективного Запада» такой привычки: решать проблемы до, а не после драки, — не в его это традициях. А потому рассчитывать, будто Америка — даже (или тем более) в лице Дональда Трампа — может «одуматься» и о чем-то договориться с теми же Россией и Китаем, не приходится. Сначала — падение Сайгона, потом — Хельсинкские соглашения.

Да и то при этом надо будет очень хорошо смотреть за их содержимым, чтобы в какой-нибудь «третьей корзине» не оказались «роковые яйца» «пятой колонны».