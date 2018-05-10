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Киев шантажирует Константинополь для создания на Украине поместной церкви — архиепископ
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    Киев шантажирует Константинополь для создания на Украине поместной церкви — архиепископ

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    Киев шантажирует Константинополь для создания на Украине поместной церкви — архиепископ

    Киев, 10 мая. Власти Украины пытаются шантажировать Константинопольский патриархат для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. Такое мнение выразил представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент.

    Украинский президент Петр Порошенко заявил ранее, что Константинопольский патриархат начинает процедуры по созданию в стране единой церкви. Однако митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, представляющий УПЦ МП сообщил, что главы поместных церквей эту идею не поддерживают.

    «Иногда создается впечатление, что некоторые чиновники пытаются шантажировать Константинопольский патриархат, заставить его нарушить церковные каноны, которые он не нарушал десятилетиями», — сказал Климент, его слова передает «Би-Би-Си». 

    В украинском духовенстве считают, что инициатива Киева чревата серьезными последствиями, в том числе, расколом церкви.

    Автор: Ирина Селезнева
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