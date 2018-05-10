Кемеровский суд запретил видео блогеров Nemagia о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, 10 мая. Прокурор обратился в кемеровский суд с требованием удалить видео о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», который был опубликован блогерами Nemagia.

В первые минуты видеозаписи приводятся недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в кемеровском центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта этого года, сообщает «Газета Кемерова». В видеоролике транслируются три аудиозаписи, в которых говорится недостоверные сведения «о количестве тел».

Как сообщается в решении суда, озвученные в видео данные вводят в заблуждение родственников погибших и пострадавших, что «приводит к дестабилизации и возникновении намерений к совершению противоправных действий».

«Также в комментариях к вышеуказанной аудиозаписи, содержится негативная информация и сведения о завышенном количестве жертв пожара в ТРК «Зимняя вишня», и призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области, высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы «государственные служащие», — говорится в сообщении.

Так, суд признал видеоролик, размещенный на YouTube-канале блогеров, информацией, распространение которой запрещено на территории России.