МЧС закрыло 154 торговых центра и кинозалов после проверок пожарной безопасности

Москва, 10 мая. Работа более 150 торговых центров и кинозалов после проверок была приостановлена в России. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, на этих объектах были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Работа ТЦ и кинозалов была приостановлена.

Еникеев уточнил, что всего МЧС России проверило 84 тысяч объектов массового пребывания людей. Были исследованы 10,5 тысячи торговых центров. В суд для принятия решения о приостановке деятельности отправлены 326 материалов. Как пишет ТАСС, свою работу приостановили 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов.

Напомним, проверки объектов массового пребывания людей начались после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. Погибли 64 человека, пострадали 79 человек. Большинство жертв и травмированных были дети.