«Германии понадобится бланк о капитуляции»: в РФ отреагировали на совет Шредеру надеть российский мундир

Москва, 10 мая. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер все чаще подвергается критике за некие «эксклюзивные контакты» с президентом России Владимиром Путиным. В бундестаге политику посоветовали облачиться в российский мундир, россияне на совет отреагировали иронично, отметив, что в таком случае Германии понадобится бланк о капитуляции.

Критиковать Шредера в немецком обществе в последнее время стало практически правилом хорошего тона, пишет газета Der Tagesspiegel. С предложением о российском мундире выступил заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге Александр граф Ламбсдорф.

«Единственное, чего не хватает Шредеру, — так это нарядного мундира, как у российского министра обороны», — заявил он.

При этом автор материала, главный редактор Der Tagespiegel Штефан-Андреас Касдорф отметил, что контакты Шредера с Москвой в Берлине недооценивают. По мнению журналиста, в критический момент они могут пригодиться, как уже пригодились связи Шредера с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отношение к бывшему канцлеру в Германии вызвало широкий резонанс в российских соцсетях.

«Мир не меняется. Сначала троллят человека: «единственно Шредеру не хватает нарядного мундира, как у российского министра обороны». Затем – «в критический момент его контакты в Кремле пригодятся». Если даже Der Tagespiegei ясно, что Шредер важный для связей Германии и России человек, то зачем на него грязь лить-то?» — задались вопросом пользователи.

Они отметили, что Шредер является умным и опытным политиком, и этого не изменит никакая критика. Россияне также предположили, что немецкие политики просто завидуют контактам Шредера и его независимости.

«Многие немецкие политики просто завидуют независимости Шредера. Зависть в Германии — двигатель политического прогресса», — заметили комментаторы.

«Про мундир — это «тонкий немецкий юмор», замешанный на жгучей зависти?» — иронично добавили в соцсетях.

Россияне также отметили, что в том случае, если на экс-канцлере появится российский мундир, Германии понадобится бланк о капитуляции.

«Германии понадобится бланк о капитуляции. Можно взять за образцы 1945 года», — посоветовали они.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал гостем на инаугурации Владимира Путина, которая прошла 7 мая. Европейские СМИ раскритиковали Шредера за то, что на церемонии он оказался стоящим рядом с исполняющим обязанности премьер-министра России Дмитрием Медведевым.