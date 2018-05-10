Сирия: корреспондент ФАН запечатлел партию вооружения, переданного боевиками силам САА в Хомсе

Боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе между Хомсом и Хамой, продолжают сдавать свое вооружение силам Сирийской арабской армии (САА) в рамках соглашения с правительством САР и российским Центром по примирению враждующих сторон. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил регион и запечатлел крупную партию оружия, переданного радикалами.

В ее состав вошли танки, военные пикапы, самоходные зенитные установки «Шилка», артиллерия, минометы, ракеты кустарного производства, а также другие боевые средства. Согласно договоренностям исламисты должны сдать все имеющееся у них в Растанском котле среднее и тяжелое вооружение, дабы получить возможность покинуть анклав и направится в Джараблус, Аль-Баб или же в провинцию Идлиб.

Отмечается, что переданные радикалами средства в скором времени поступят на вооружение САА и, возможно, будут задействованы в рамках операций по зачистке оставшихся террористических анклавов в Сирии. Напомним, ранее сообщалось, что боевики «Ахрар аш-Шам» пытались незаметно вывезти часть оружия, сдав правительственным войскам САР неисправную технику, однако их обман был тут же раскрыт.

Ар-Растан, Талль-Бисса и другие населенные пункты к северу от Хомса были захвачены вооруженными бандформированиями в 2012-м году и все следующее время до сегодняшнего дня оставались в оккупации так называемой вооруженной оппозиции. Однако наряду с менее радикальными формированиями Сирийской свободной армии (ССА) в регионе также дислоцировались боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), которые проводили теракты с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе в городе Хомс.

На сегодняшний день часть группировок, аффилированных с «Ан-Нусрой», по-прежнему утверждают, что намерены продолжать сопротивление, несмотря на согласие большей части сил боевиков пойти на перемирие. Тем не менее с каждым днем все меньше отрядов остаются на стороне военного решения конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.