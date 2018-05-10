В Совфеде считают необходимым наказывать иностранные НКО за «нежелательную деятельность»

Если некоммерческие иностранные организации вмешиваются в российские выборы, их деятельность следует признать нежелательной. Такие поправки предлагают внести в «закон Димы Яковлева» депутаты всех парламентских фракций. Об этом сообщил первый заместитель руководителя партии «Единая Россия», член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский.

«Мы просто дополним перечень организаций теми организациями, которые вмешиваются в наш выборный процесс, поправки не касаются усыновления. Предусматривается ответственность для организаций: их деятельность будет признаваться нежелательной в РФ, если будет доказано, что они вмешиваются в выборный процесс в России», — отметил политик.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, наказывать иностранные НКО за вмешательство в выборы в России необходимо давно. Он отметил: важно закрепить данный пункт в уголовном и административном кодексах.

«На мой взгляд, соответствующие пункты необходимо прописать в административном и уголовном кодексах. Статья, запрещающая вмешиваться в выборы, есть в российском законодательстве. Но ответственность иностранцев в этом случае не прописана. А ее нужно определить, — говорит Климов. — Например, если гражданин другой страны работает в штабе какого-либо кандидата — это незаконно. Но меры воздействия в данном случае нет. То же самое, когда в день тишины иностранные средства массовой информации продолжают вещать на территории России. Здесь должна быть возможность их штрафовать. Надо это делать».

В интервью Федеральному агентству новостей Климов также подчеркнул, что санкции нужно разработать и за так называемую нежелательную деятельность иностранных НКО на территории России.

«На мой взгляд, необходимо юридически закрепить понятие «вмешательство во внутренние дела». Без этого возникает множество сложностей. Также я считаю, что необходимо ввести парламентские расследования. Ну а потом — действовать последовательно: санкции, я считаю, нужно накладывать не только за нарушение наших законов, но и за нежелательную деятельность иностранных организаций. Очень четко должно быть прописано, что никто из числа иностранных граждан не имеет права участвовать в российских выборах, за исключением международных наблюдателей и СМИ. Мои коллеги действуют в верном направлении. Будем эту работу продолжать. И делать это, на мой взгляд, нужно системно. Мы должны защищать свое суверенное электоральное пространство».

Как считает зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, в новой редакции закон может распространяться в первую очередь на британские и европейские организации в России. По его словам, выявлять страны, которые пытаются влиять на ход избирательной кампании, будут правительство и министерство иностранных дел.

Напомним, закон «Димы Яковлева» был принят в 2013 году в ответ на «список Магнитского». Документ запрещает американцам усыновлять российских детей. Также закон предусматривает ограничение въезда на территорию России отдельных лиц и возможность закрывать принадлежащие им компании. Более того, документ запрещает работу политических НКО, получающих деньги из американского бюджета, а также деятельность организаций, которые угрожают интересам России.