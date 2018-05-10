Ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

Вашингтон, 10 мая. Американские ученые обнаружили катастрофическую аномалию, которая угрожает миллионам человек, она заключается в растущей силе ураганов в Атлантике.

Сотрудники Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США считают, что основной причиной усиления ураганов является климатический цикл. Глобальное потепление делает ураган непредсказуемым. Развитие циклона увеличивает скорость урагана до 36 км в час за сутки.

Подобное уже наблюдалось в 2017 году с ураганами «Ирма», «Хосе», «Харви» и «Мария», которые принесли колоссальные разрушения и жертвы среди населения. Ученые провели анализ стихийные бедствия за последние тридцать лет. Отмечается, что каждое десятилетие ураганы становятся на 7 км в час быстрее, а это чревато жертвами миллионам человек, пишет «Infox».