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Ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию
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    Ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

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    Ученые зафиксировали в Атлантике катастрофическую аномалию

    Вашингтон, 10 мая. Американские ученые обнаружили катастрофическую аномалию, которая угрожает миллионам человек, она заключается в растущей силе ураганов в Атлантике. 

    Сотрудники Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США считают, что основной причиной усиления ураганов является климатический цикл. Глобальное потепление делает ураган непредсказуемым. Развитие циклона увеличивает скорость урагана до 36 км в час за сутки.

    Подобное уже наблюдалось в 2017 году с ураганами «Ирма», «Хосе», «Харви» и «Мария», которые принесли колоссальные разрушения и жертвы среди населения. Ученые провели анализ стихийные бедствия за последние тридцать лет. Отмечается, что каждое десятилетие ураганы становятся на 7 км в час быстрее, а это чревато жертвами миллионам человек, пишет «Infox».

    Автор: Ирина Селезнева
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