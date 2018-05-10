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Зрители в Индии потрясены фильмом Хабенского «Собибор»
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    Зрители в Индии потрясены фильмом Хабенского «Собибор»

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    Зрители в Индии потрясены фильмом Хабенского «Собибор»

    Нью-Дели, 10 мая. Премьера фильма Константина Хабенского «Собибор» о восстании в нацистском лагере смерти была проведена в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели. 

    Глава представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский отметил, что за десятилетия проведения более дюжины кинофестивалей с участием соотечественников «никогда зал не был настолько полон, как сегодня».

    Мероприятие посетили послы Азербайджана, Казахстана, Сирии, дипломаты из Великобритании, Франции, США, Китая, Турции, Египта, других государств, а также многочисленные представители индийской общественности.

    «Мы в Индии еще мало знаем о той войне. Но такие фильмы много рассказывают о том, что было. Я совершенно потрясен», — поделился зритель.

    Организаторы премьеры разметили в фойе РЦНК информационную выставку, посвященную истории лагеря «Собибор» и подвигу Александра Печерского. Оказалось, что для многих индийцев события, показанные в фильме, были ранее неизвестны.

    «Я еще раз призываю тех, кто смотрел этот фильм, и тех, кто его посмотрит, оценить опыт людей, решивших поднять восстание в Собиборе — они рискнули сделать это, несмотря на разный возраст, разный язык, на то, что они были из разных стран», — сказал агентству ТАСС посол России в Индии Николай Кудашев.

    Напомним, что ранее российский режиссер и актер Константин Хабенский показал свой фильм в зале Cовета ООН по опеке.
     

    Автор: Екатерина Кухарева
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