Медведев заявил о необходимости найти новые точки роста экономики

Москва, 10 мая. Выполнение майского указа президента России Владимира Путина потребует поиска новых точек роста, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев на совещании по реализации нового майского указа обратил внимание, что президент поставил сложную задачу перед властями страны. Глава правительства отметил, что российская экономика должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, несмотря на все сдерживающие факторы.

«А, стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и, конечно, новых партнеров», — подчеркнул глава кабмина.

Напомним, 7 мая Путин подписал майский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».