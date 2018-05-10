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    Медведев заявил о необходимости найти новые точки роста экономики

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    Медведев заявил о необходимости найти новые точки роста экономики

    Москва, 10 мая. Выполнение майского указа президента России Владимира Путина потребует поиска новых точек роста, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    Медведев на совещании по реализации нового майского указа обратил внимание, что президент поставил сложную задачу перед властями страны. Глава правительства отметил, что российская экономика должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, несмотря на все сдерживающие факторы.

    «А, стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и, конечно, новых партнеров», — подчеркнул глава кабмина.

    Напомним, 7 мая Путин подписал майский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

    Автор: Катерина Тимошенская
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