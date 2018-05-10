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«Российское правосудие независимо»: Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале
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    «Российское правосудие независимо»: Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале

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    «Российское правосудие независимо»: Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале

    Москва, 10 мая. Каннский фестиваль сообщил об ответе президента РФ Владимира Путина, объяснившего, почему режиссер Кирилл Серебренников не приехал в Канны лично представлять свой фильм «Лето». Глава государства указал на независимость российского правосудия, в связи с чем не может помочь с поездкой режиссера на кинофестиваль.

    Письмо Путину направил ранее министр иностранных дел Франции, в котором просил посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Ответ от президента РФ фестиваль получил накануне.

    «Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — рассказали в пресс-службе киносмотра.

    Напомним, Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», с августа минувшего года он находится под домашним арестом.

     

    Автор: Алексей Громов
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