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Украина
Раде предложили отнять имущество российских компаний на Украине
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    Раде предложили отнять имущество российских компаний на Украине

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    Раде предложили отнять имущество российских компаний на Украине

    Киев, 10 мая. На рассмотрение Верховной рады Украины был внесен законопроект, который предполагает предоставить Киеву право национализировать имущество российских компаний, действующих в стране — а равно и украинских компаний, которые нарушают санкционное законодательство Украины. Законопроект внес экс-министр юстиции, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Роман Зварыч.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что Киев должен «соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность» — вероятно, к террористам в данном случае причисляются российские компании — а также «создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

    Одним из методов борьбы с такой деятельностью, по версии Зварыча, будет «прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность» — пока что, отмечает депутат, такие меры воздействия на Украине законодательно не отрегулированы. Целью станут не только российские, но украинские компании, нарушающие санкционный режим в отношении РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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