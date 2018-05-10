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Медведев охарактеризовал новые задачи правительства
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    Медведев охарактеризовал новые задачи правительства

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    Медведев охарактеризовал новые задачи правительства

    Москва, 10 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что стоящие перед правительством РФ новые задачи сложнее предыдущих, времени на их решение немного и сроки достаточно жесткие.

    «Но сейчас задачи сложнее, экономика, в соответствии с указом, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем, вопреки всем сдерживающим факторам», — отметил председатель правительства на совещании по вопросу реализации нового майского указа президента Российской Федерации.

    По его словам, необходим более активный поиск новых возможностей, а также новых партнеров и новых точек роста.

    Напомним, ранее Медведев заявил, что существующие государственные программы будут скорректированы с учетом приоритетов, который установил президент России Владимир Путин в подписанном в понедельник майском указе.

    Автор: Тимур Румянцев
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