Пластиковый пакет впервые найден на дне самой глубокой впадины на Земле

Токио, 10 мая. Пластиковый пакет впервые обнаружили на дне Мариинской впадины. Тот факт, что отходы добрались до самой глубокой впадины на Земле, по мнению ученых, наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения океана.

Пакет обнаружили на глубине более 10 км в рамках проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC. О результатах изысканий исследователи сообщили в журнале Marine Policy.

Уточняется, что всего за 30 лет работы в рамках этого проекта было обнаружено свыше трех тысяч единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. При этом более трети находок имели в своем составе микропластик. А более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше шести тысяч метров, также были представлены пластиком.

На втором месте оказался металлический мусор. При этом специалисты отметили, что в 17% случаев рядом были замечены глубоководные животные.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал о том, как российские ученые научились превращать отходы в полезные вещи.