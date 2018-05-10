Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Асада в использовании химического оружия

Президент Сирии Башар Асад назвал фарсом обвинения коллективного Запада сирийской армии в использовании химического оружия.

«Это очень примитивная пьеса, разыгранная лишь с одной целью — совершить нападение на Сирию», — подчеркнул Асад.

Он добавил, что все запасы химического оружия, которые когда-то были в Сирии, уже давно уничтожены. Также он обратил внимание на тот факт, что все «доказательства» применения химоружия — это довольно грубо срежиссированная постановка

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что заявление Асада далеко не ново.

«Помните, когда так называемое «химическое оружие» было якобы применено, сирийская армия успешно развивала наступление, причем по всем фронтам. Оставалось два-три анклава, которые надо было задушить, и уже можно было бы говорить о том, что на 95% а то и на 97% задача удушения террористов была бы фактически решена. И здесь возникает простой логичный вопрос: зачем Асаду надо было применять химическое оружие для того, чтобы поставить себя перед всем миром в такое неприглядное положение? Это не поддается никакой логике, кроме одной — американской», — рассуждает военный обозреватель «КП».

Провокация была необходима США для того, чтобы остановить успешное наступление САА и смазать выдающуюся роль России в переломе хребта ударных сил террористов.

«Все это нужно было испоганить, а заодно и спровоцировать Россию для того, чтобы выяснить, как РФ будет реагировать на эти удары. Американцы настолько тупые, что заставили генерала Пауэлла размахивать пробиркой с мукой и говорить, что в ней находится образцы биологического оружия», — продолжает Виктор Баранец.

По его словам, «химическая карта» — это прием, который свойственен не серьезным политикам, а шарлатанам, а политика США — это шарлатанская политика.

«Россию все время упрекают в «оккупации» Крыма и юго-востока Украины. Но тогда я хотел бы задать президенту Трампу встречный вопрос: вы разместили свой военный контингент на территории Сирии, вы попросили разрешения у легитимно избранного правительства и законного президента или ворвались туда сами? Так кто же, спрашивается, оккупант? Это лицемерие, двуличие, которое свойственно американской политике уже превратилось в родовой род внешней американской гражданской и военной политики. Я не исключаю, что в будущем американцы попытаются использовать эту «химическую карту» и впредь», — считает эксперт.

Обвинения Асада в применении «химического оружия» — это хороший повод для США для того, чтобы и впредь наносить удары по суверенной Сирии и подговаривать своих союзников делать то же самое.

«Мне кажется, химия заменила мозги американской политике», — жестко раскритиковал властей США Виктор Баранец.

Напомним, ранее провокация произошла 4 апреля. Коллективный Запад беспричинно обвинил легитимно избранного главу Сирии Башара Асада в использовании химоружия, хотя никаких доказательств представлено не было. Одновременно с этим в Сети появились кадры, наглядно свидетельствующие о том, что «химическая атака» — это банальная постановка.

Этот «инцидент» стал формальной причиной для нанесения в ночь на 14 апреля авиаудара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. Россия категорически осудила эти действия и пообещала сбивать ракеты западных стран. В том случае, если атака на САР будет представлять опасность для российских военных, удар может быть нанесен в том числе и по носителю.