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Роналду станет героем мультфильма о супергероях
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    Роналду станет героем мультфильма о супергероях

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    Роналду станет героем мультфильма о супергероях

    Москва, 10 мая. Португальский футболист, игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду станет персонажем мультипликационного фильма о супергероях. Об этом сообщает портал Deadline.

    Мультик, в котором появится персонаж Роналду, будет носить название Striker Force 7. По словам футболиста, персонажа будут звать CR7, и он появится нее только в мультфильме, но и в комиксах и компьютерных играх, сообщает «ФедералПресс».

    «Я всегда был горячим поклонником супергероев, и поэтому очень рад помочь в создании новой анимационной серии», — заявил футболист.

    По мнению спортсмена, футбол объединяет культуры и народы по всему миру. Он уверен, что герои мультфильма способны сделать то же самое.

    Как стало известно, в роли создателей мультсериала выступят Роналду и Шарад Джевараджан. Поддерживать проект будет спортивное агентство Polaris Sports.

    Автор: Дарья Смолина
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