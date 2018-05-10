Роналду станет героем мультфильма о супергероях

Москва, 10 мая. Португальский футболист, игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду станет персонажем мультипликационного фильма о супергероях. Об этом сообщает портал Deadline.

Мультик, в котором появится персонаж Роналду, будет носить название Striker Force 7. По словам футболиста, персонажа будут звать CR7, и он появится нее только в мультфильме, но и в комиксах и компьютерных играх, сообщает «ФедералПресс».

«Я всегда был горячим поклонником супергероев, и поэтому очень рад помочь в создании новой анимационной серии», — заявил футболист.

По мнению спортсмена, футбол объединяет культуры и народы по всему миру. Он уверен, что герои мультфильма способны сделать то же самое.

Как стало известно, в роли создателей мультсериала выступят Роналду и Шарад Джевараджан. Поддерживать проект будет спортивное агентство Polaris Sports.