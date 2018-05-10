Вашингтон, 10 мая. Проведенные американским новостным агентством CBS News опросы показали, что граждане Соединенных Штатов теряют доверие к теории о «российском вмешательстве» во время президентских выборов 2016 и уже не верят в «сговор Трампа с Россией». Больше стало и тех, кто считает политическим заказом расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Лишь 44% американцев полагают, что расследование Мюллера имеет смысл помимо попыток Демократов в сенате и конгрессе США «копать» под президента Дональда Трампа, в то время как 53% полагают расследование политически мотивированным.

При этом количество американцев, которые полагают, что Трамп должен сотрудничать со следствием, уменьшается — если в начале 2018 года 84% американцев считали, что Трамп должен явиться к Мюллеру и ответить на вопросы следствия, сейчас их количество сократилось до 76% — граждане США относятся к расследованию Мюллера все более критично.

Напомним, адвокат Трампа Рудольф Джулиани категорически не рекомендовал президенту отвечать на вопросы Мюллера — юрист уверен, что команда спецпрокурора готовит Трампу ловушку и все, что он может сказать в ходе встречи, будет использовано, чтобы представить в СМИ ситуацию негативным для Трампа образом — будто бы «российское вмешательство» уже доказано и Трамп свидетельствовал против себя.

Как отметил российский политолог Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей, выбранная нанятыми попавшей под санкции российской компанией Concord Management тактика оказалась абсолютно верной — игравшая до этого «в одни ворота» команда спецпрокурора Мюллера растерялась, ощутив сопротивление, и вскоре может отказаться от планов связать помощников Трампа с Россией. При этом юристы Concord потребовали обнародовать данные о вмешательстве США в дела других государств с 1945 года.