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Трамп разгневал шотландцев запретом на «Айрн-Брю»
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    Трамп разгневал шотландцев запретом на «Айрн-Брю»

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    Трамп разгневал шотландцев запретом на «Айрн-Брю»

    Глазго, 10 мая. Шотландцы возмущены запретом на газировку «Айрн-Брю», который ввели на курорте Трамп Тернберри, принадлежащем американскому президенту. О том, что пить традиционный шотландский напиток на территории роскошного курорта больше нельзя, гостям Тернберри рассказал генеральный менеджер курорта.

    «У нас здесь есть виллы с пятнами Irn-Bru на коврах, которые не выводятся», — сообщил он.

    При этом генеральный менеджер не объяснил, оставляют ли другие газировки менее трудновыводимые пятна или их просто реже пьют в Тернберри.

    Запрет вызвал недовольство не только отдыхающих на гольф-курорте, но и пользователей соцсетей, решивших, что президент США пытается дискриминировать свободолюбивых шотландцев.  

    «Казалось бы, Трамп должен фанатеть от «Айрн-Брю». Немногие вещи на земле могут сравниться с ним в оранжевости…» — шутили в Сети. 

     

    Автор: Федор Веснин
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