Глазго, 10 мая. Шотландцы возмущены запретом на газировку «Айрн-Брю», который ввели на курорте Трамп Тернберри, принадлежащем американскому президенту. О том, что пить традиционный шотландский напиток на территории роскошного курорта больше нельзя, гостям Тернберри рассказал генеральный менеджер курорта.

«У нас здесь есть виллы с пятнами Irn-Bru на коврах, которые не выводятся», — сообщил он.

При этом генеральный менеджер не объяснил, оставляют ли другие газировки менее трудновыводимые пятна или их просто реже пьют в Тернберри.

Запрет вызвал недовольство не только отдыхающих на гольф-курорте, но и пользователей соцсетей, решивших, что президент США пытается дискриминировать свободолюбивых шотландцев.

«Казалось бы, Трамп должен фанатеть от «Айрн-Брю». Немногие вещи на земле могут сравниться с ним в оранжевости…» — шутили в Сети.