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Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ поставили «рекорд» в День Победы, украинских военных обучат поляки
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    Донбасс сегодня: ВСУ поставили «рекорд» в День Победы, украинских военных обучат поляки

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    Донбасс сегодня: ВСУ поставили рекорд в День Победы, украинских военных прибыли обучать поляки

    Донбасс, 10 мая. Более 1000 снарядов и мин выпустили ВСУ по ДНР в День Победы. Под Донецком проходит масштабная ротация украинской армии. Неизвестный киевский волонтер сообщил о «массовом побоище террористов». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Минометные обстрелы и атаки из крупнокалиберных пулеметов не утихали по всей линии соприкосновения войск Киева и Донецкой народной республики в минувшие сутки. Новым «рекордом» стало количество боеприпасов, выпущенных по 20 населенным пунктам ДНР — почти 1100 единиц мин и гранат.

    На горловском и донецком направлении обстрелы производились преимущественно из 120-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различного типа. На мариупольском направлении вооруженные силы республики атакованы 82-мм минометами, пушками БМП и бронетранспортеров.

    Всего за сутки зафиксировано 36 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. По линии соприкосновения с Луганской народной республикой обстрелов и провокаций не зафиксировано.  

    Донбасс сегодня: ВСУ поставили рекорд в День Победы, украинских военных прибыли обучать поляки

    Ротация по-украински

    В это время разведка Донецкой народной республики фиксирует ротацию украинских частей к северу от столицы республики. 57-я бригада Вооруженных сил Украины меняется на 92-ю. При этом отмечено, что прибывшие на замену подразделения укомплектованы менее чем на 70%. В связи с этим заслуженный отдых части 57-й бригады не состоится: часть военнослужащих не уедут домой по ротации, а будут приняты на равнозначные должности в прибывшие им на смену подразделения.

    Кроме того, по данным разведки дончан, еще в апреле текущего года более половины состава батальонной тактической группы из состава 79-й десантно-штурмовой бригады написали рапорты на увольнение. В связи с этим их места в районе Авдеевской промзоны займут вновь прибывшие бойцы 1-го батальона 92-й механизированной бригады.

    Это означает, что в ближайшее время на указанном направлении возможно увеличение числа обстрелов, поскольку уходящие по ротации части украинской армии не любят возиться со списанием боеприпасов в пунктах постоянной дислокации, предпочитая перед уходом их максимально отстреливать.

    Донбасс сегодня: ВСУ поставили рекорд в День Победы, украинских военных прибыли обучать поляки

    Киев попросил поляков научить ВСУ воевать

    Разведка вооруженных сил Луганской народной республики, в свою очередь, фиксирует прибытие в зону дислокации 14-й бригады армии Украины иностранных наемников-инструкторов. Представители иностранных частных военных компаний — преимущественно поляки. Они прибыли в район подконтрольной ВСУ Попасной.

    По данным оперативного командования ЛНР, в задачи прибывших входит обучение солдат Киева практически всему — от «а» до «я». Это занятия по общевойсковой подготовке и взаимодействию разных подразделений, а также координация совместных действий в зоне ответственности бригады.

    Донбасс сегодня: ВСУ поставили рекорд в День Победы, украинских военных прибыли обучать поляки

    Как «боевики ДНР» праздник отмечали

    Не слишком популярная на Украине блогер Виктория Руденко со своей страницы в соцсети возвестила всему миру о крупной «перемоге» ВСУ на фронте в Донбассе.

    Донбасс сегодня: ВСУ поставили рекорд в День Победы, украинских военных прибыли обучать поляки

    По ее словам, растиражированным украинскими СМИ, в День Победы подразделения армии Украины якобы ликвидировали 11 военнослужащих ВС ДНР. Где, на каком участке фронта и при каких обстоятельствах была одержана «победа», не сообщается. Не говорится об этом и в сводках украинского штаба силовой операции.

    При этом Руденко отметила, что те самые «ликвидированные боевики» якобы отмечали праздник с алкоголем и наркотиками. Но и этому тезису нет подтверждений.

    Между тем, командование ДНР опровергло указанную информацию, а штаб ООС сообщил, что украинские подразделения понесли потери в количестве одного погибшего и пяти раненых. Имеют ли данные цифры отношение к истории, рассказанной украинским блогером, неизвестно. Налицо очередная топорная информационно-психологическая операция украинской стороны по дискредитации армии ДНР и повышению имиджа армии Украины.

    Автор: Николай Романенко
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