Сочи, 10 мая. Два туриста сорвались со склона в горах Сочи. Один из них погиб, сообщили представители пресс-службы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Трагедия произошла накануне, 9 мая.

«Двое туристов упали с крутого склона в горах, в районе Красной Поляны, один из них получил серьезные травмы», — рассказали спасатели.

Реанимация сильно пострадавшего туриста не принесла результата: он скончался. Состояние второго пострадавшего оценивалось как удовлетворительное — медицинская помощь ему не потребовалась.

«Поднимались туристы по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, о чем указывали предупреждающие знаки», — констатировали представители МЧС.

Проводится доследственная проверка.