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Два туриста сорвались со склона в горах Сочи
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    Два туриста сорвались со склона в горах Сочи

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    Два туриста сорвались со склона в горах Сочи

    Сочи, 10 мая. Два туриста сорвались со склона в горах Сочи. Один из них погиб, сообщили представители пресс-службы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

    Трагедия произошла накануне, 9 мая. 

    «Двое туристов упали с крутого склона в горах, в районе Красной Поляны, один из них получил серьезные травмы», — рассказали спасатели.

    Реанимация сильно пострадавшего туриста не принесла результата: он скончался. Состояние второго пострадавшего оценивалось как удовлетворительное — медицинская помощь ему не потребовалась.

    «Поднимались туристы по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, о чем указывали предупреждающие знаки», — констатировали представители МЧС.

    Проводится доследственная проверка.

    Два туриста сорвались со склона в горах Сочи

    Автор: Катерина Тимошенская
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