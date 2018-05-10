Стало известно, сколько россиян смотрели инаугурацию Путина

Москва, 10 мая. Телевизионную трансляцию инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина посмотрели свыше 5,8 миллиона граждан России старше четырех лет. Об этом говорится в данных исследовательской фирмы Mediascope.

По информации компании, в исследовании принимали участие жители городов с населением более 100 тысяч человек. Согласно полученным данным, за церемонией инаугурации наблюдали 5,867 миллиона россиян старше четырех лет.

Также отмечается, что большинство из них — около 2,156 миллиона — следили за мероприятием по телеканалу «Россия 1». Свыше 2,145 миллиона россиян смотрели церемонию по Первому каналу, около миллиона граждан страны следили за церемонией по НТВ, передает РИА Новости.

Напомним, переизбранный на четвертый срок Путин в минувший понедельник, 7 мая, вступил в должность главы российского государства.

Онлайн-трансляцию мероприятия вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир», а также ОТР.