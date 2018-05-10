10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел

В МИД РФ предупредили об угрозе возникновения новых очагов терроризма В ближайшее время в мире могут возникнуть новые очаги терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ. Об этом сегодня заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов. Он отметил, что сегодня «хребет международного терроризма в Сирии» сломлен, однако боевики от своих целей не отказываются. Напомним, в декабре на территории арабской республики при помощи российских войск были разгромлены основные силы террористической организации. Сейчас в стране продолжается борьба с отдельными очагами боевиков.

В Ереване снова начались протесты В Ереване снова начались протесты. Как передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, на этот раз толпа просит покинуть свою должность мэра города Тарона Маркаряна. В митинге возле мэрии участвует порядка 50 активистов. Они заявляют, если чиновник не уйдёт с должности, то в следующий раз к муниципалитету придут более 10 тысяч человек. Также протестующие требуют, чтобы Маркарян вернул в бюджет миллионы долларов, которые он якобы украл с помощью коррупционных схем. Между тем, по словам источников в штабе оппозиции, подобные митинги готовятся по всей стране.

Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда» Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что крымских рыбаков задержанного судна «Норд» обещали освободить в случае признания ими украинского гражданства и обращения в миграционную службу. Решением суда моряки находятся на свободе, но без разрешения покинуть территорию «незалежной» с российскими документами. По словам Слободяна, если моряки сделают шаг навстречу украинскому правосудию, вопрос может быть решен в течение одного дня.