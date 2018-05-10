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10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел
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    10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел

    В МИД РФ предупредили об угрозе возникновения новых очагов терроризма. В Ереване снова начались протесты. Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда». Российская певица Юлия Самойлова выступит в полуфинале «Евровидения-2018».
    13:54 10 Мая 2018
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    В МИД РФ предупредили об угрозе возникновения новых очагов терроризма

    10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел

    В ближайшее время в мире могут возникнуть новые очаги терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ. Об этом сегодня заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов. Он отметил, что сегодня «хребет международного терроризма в Сирии» сломлен, однако боевики от своих целей не отказываются. Напомним, в декабре на территории арабской республики при помощи российских войск были разгромлены основные силы террористической организации. Сейчас в стране продолжается борьба с отдельными очагами боевиков.

    В Ереване снова начались протесты

    10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел

    В Ереване снова начались протесты. Как передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, на этот раз толпа просит покинуть свою должность мэра города Тарона Маркаряна. В митинге возле мэрии участвует порядка 50 активистов. Они заявляют, если чиновник не уйдёт с должности, то в следующий раз к муниципалитету придут более 10 тысяч человек. Также протестующие требуют, чтобы Маркарян вернул в бюджет миллионы долларов, которые он якобы украл с помощью коррупционных схем. Между тем, по словам источников в штабе оппозиции, подобные митинги готовятся по всей стране.

    Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда»

    10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел

    Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что крымских рыбаков задержанного судна «Норд» обещали освободить в случае признания ими украинского гражданства и обращения в миграционную службу. Решением суда моряки находятся на свободе, но без разрешения покинуть территорию «незалежной» с российскими документами. По словам Слободяна, если моряки сделают шаг навстречу украинскому правосудию, вопрос может быть решен в течение одного дня.

    Российская певица Юлия Самойлова сегодня выступит в полуфинале «Евровидения-2018»

    10 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Жители Еревана требуют, чтобы мэр вернул деньги и ушел

    Сегодня ночью российская певица Юлия Самойлова выступит в полуфинале «Евровидения-2018» с песней I Won't Break («Я не сдамся»). Россиянка выйдет на сцену в Парке Наций Лиссабона под шестым номером. Ранее стали известны детали номера. По словам режиссера Алексея Голубева, технически это очень сложное выступление. Певица будет возвышаться на вершине горы, на которую будет проецироваться световое шоу. 
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