Очень удобная позиция: эксперт объяснил, кому выгодна война Израиля с Ираном в Сирии

Официальный Тегеран не причастен к ракетному удару по Израилю — это был ответ Сирии на израильскую агрессию, заявил заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

«Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в Дейр эз-Зор, мы объявили об этом сразу. В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась и агрессия не пройдет без ответа», — приводит слова иранского парламентария агентство РИА Новости.

В свою очередь эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у Тегерана действительно не было повода первым наносить удары.

«Вообще ситуация сложная и запутанная, потребуется много времени на то, чтобы разобраться кто же первым открыл огонь. Но если руководствоваться логикой, то для Ирана было бы непростительно глупо первым наносить удары по ЦАХАЛ, особенно после выхода США из ядерной сделки. Зато это очень удобная позиция для Тель-Авива, представители которого ранее обвинили Тегеран в нарушении положении договора по ядерной программе», — говорит Кошкин.

По мнению военного аналитика, больше всех выгоды от сумятицы в районе Голанских высот получают США, главной задачей которых в настоящее время является дегуманизация Ирана в глазах мировой общественности.

«Выглядит так, будто выход США из иранской ядерной сделки — отмашка для Израиля, который в свою очередь обвинил Иран в агрессии и получил якобы формальный повод для нанесения ударов по Сирии. Вы обратите внимание — Израиль использовал около 30 ударных самолетов для запуска 60 ракет по САР. Но в западном информационном поле не появляется сообщений о глобальной мировой войне, все достаточно обыденно. Выходит, что теперь Запад борется с якобы «мерзким» и «опасным» врагом, который плюет на международные договоренности. А мы знаем, что за всем этим может следовать — силовое воздействие на Тегеран, и, быть может, на его ближайших союзников», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник Израиль нанес ракетные удары по позициям проправительственных иранских сил в районе города Аль-Баас. После ответного пуска проиранских подразделений Израиль начал второй круг обстрелов.

Сирийским ПВО удалось сбить десятки израильских ракет, однако в результате атаки несколько мирных жителей все же получили ранения. В настоящее время поступают сообщения о новых массированных пусках по территории САР со стороны Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.