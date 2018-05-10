Меню
Происшествия
Молодая россиянка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы в Черногории
Политика
«Германии понадобится бланк о капитуляции»: в РФ отреагировали на совет Шредеру надеть российский мундир
Следующая новость
Загрузка...

    Молодая россиянка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы в Черногории

    44

    Молодая россиянка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы в Черногории

    Подгорица, 10 мая. Молодая туристка из России погибла в Черногории, сорвавшись со скалы в горном массиве Дурмитор на пути к перевалу Шкрка. О гибели девушки сообщили в национальной Горной службе спасения (GSS).

    Местные СМИ со ссылкой на данные спасателей уточняют, что погибшую зовут Эльвира Баранова, ей был 21 год. Предварительно установлено, что она вместе с группой других туристов из России пыталась перейти перевал Самар, но сорвалась со скалы. Ее спутники пытались оказать ей первую помощь, но их попытки не увенчались успехом.

    Не исключается, что причиной несчастного случая стало плохое альпинистское снаряжение, пишет «Интерфакс».

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.