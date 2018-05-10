Молодая россиянка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы в Черногории

Подгорица, 10 мая. Молодая туристка из России погибла в Черногории, сорвавшись со скалы в горном массиве Дурмитор на пути к перевалу Шкрка. О гибели девушки сообщили в национальной Горной службе спасения (GSS).

Местные СМИ со ссылкой на данные спасателей уточняют, что погибшую зовут Эльвира Баранова, ей был 21 год. Предварительно установлено, что она вместе с группой других туристов из России пыталась перейти перевал Самар, но сорвалась со скалы. Ее спутники пытались оказать ей первую помощь, но их попытки не увенчались успехом.

Не исключается, что причиной несчастного случая стало плохое альпинистское снаряжение, пишет «Интерфакс».