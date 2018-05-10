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Netflix выпустит экранизацию романа «В высокой траве» Кинга
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    Netflix выпустит экранизацию романа «В высокой траве» Кинга

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    Netflix выпустит экранизацию романа «В высокой траве» Кинга

    Вашингтон, 10 мая. Netflix начали производство экранизации романа Стивена Кинга «В высокой траве», написанной в соавторстве с его сыном Джо Хиллом.

    Сюжет развернется вокруг главных героев Кэл и Бекки, брата и сестры, которые, пересекая страну на автомобиле, остановились у огромного поля высокой, с кукурузу, травы в штате Канзас, услышав зов маленького заблудившегося мальчика. Не раздумывая, вошли в траву, и, заблудившись, потеряли друг друга.

    Режиссером фильма станет Винченцо Натали, автор «Куба» и «Химеры», а также нескольких эпизодов нашумевшего «Мира Дикого запада».

    Netflix выпустит экранизацию романа «В высокой траве» Кинга

    Актерский состав находится на стадии утверждения, но известно, что Netflix ведет переговоры с Джеймсом Марсденом, известным по произведениям «Мир Дикого запада» и «Трасса 60». Съемки начнутся летом в Торонто.

    Ранее стало известно, что Netflix и киностудия DreamWorks Animation Television заключили договор о сотрудничестве. Их первым совместным проектом станет анимационный сериал «Форсаж».

    Автор: Екатерина Кухарева
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