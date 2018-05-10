США приготовили Порошенко участь Хусейна: эксперт рассказал о сценарии нападения на Донбасс перед ЧМ-2018

Москва, 10 мая. США могут попытаться испортить чемпионат мира в России, спровоцировав начало полномасштабной войны в Донбассе. Так считает российский политолог Олег Матвейчев.

Он сравнил Петра Порошенко с Саддамом Хусейном и предположил, что украинский президент ждет гарантий поддержки агрессии в Донбассе, в то время как США приготовили ему участь иракского политического лидера.

«Вблизи наших границ разворачиваются якобы учения НАТО. Какие-то действия попытается Порошенко предпринимать. Это напоминает недавнюю историю, когда Саддам Хусейн напал на Кувейт с разрешения США…» — сказал Матвейчев в интервью «ПолитНавигатору».

Он предположил, что, если Киев действительно решится на нападение на Донбасс, Украину может ждать раскол.

«Украина расколется, возникнет кризис. Но США это особо не волнует, потому что проблема чемпионата мира будет решена. Все свалят на Россию, уберут некомфортного для Трапма Порошенко, который уже просто достал президента США. А потом подумают, кого на Украине привести к власти…» — отметил эксперт.

Напомним, первый в истории РФ домашний чемпионат мира стартует уже 14 июня. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что президент Путин демонстрирует уникальную вовлеченность в процесс подготовки к мундиалю.