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Аллигатор утащил под воду подростка в США
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    Аллигатор утащил под воду подростка в США

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    Аллигатор утащил под воду подростка в США

    Вашингтон, 10 мая. Сотрудники спасательной службы Флориды ищут подростка, которого, как сообщают очевидцы, утащил аллигатор под воду. Инцидент произошел в американском округе Орандж.

    Местный житель рассказал, что сперва услышал крики ребенка со стороны озера, после увидел, как мальчик ушел под воду. Очевидец вызвал спасательную службу Флориды, сообщает WKMG-TV.

    «Я слышал «Он схватил меня» и много криков», — заявил местный житель.

    Как стало известно, происшествие случилось около полудня по местному времени. На данный момент работают специалисты. Что именно произошло с ребенком, не известно. Власти не исключают, что на ребенка мог напасть аллигатор. По словам местных жителей, в озере видели аллигатора длинной около 1,8 метра. 

    Автор: Дарья Смолина
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