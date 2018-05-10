Аллигатор утащил под воду подростка в США

Вашингтон, 10 мая. Сотрудники спасательной службы Флориды ищут подростка, которого, как сообщают очевидцы, утащил аллигатор под воду. Инцидент произошел в американском округе Орандж.

Местный житель рассказал, что сперва услышал крики ребенка со стороны озера, после увидел, как мальчик ушел под воду. Очевидец вызвал спасательную службу Флориды, сообщает WKMG-TV.

«Я слышал «Он схватил меня» и много криков», — заявил местный житель.

Как стало известно, происшествие случилось около полудня по местному времени. На данный момент работают специалисты. Что именно произошло с ребенком, не известно. Власти не исключают, что на ребенка мог напасть аллигатор. По словам местных жителей, в озере видели аллигатора длинной около 1,8 метра.