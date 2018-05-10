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В МИД России назвали место проведения следующего раунда переговоров по антитеррору с ЕС
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    В МИД России назвали место проведения следующего раунда переговоров по антитеррору с ЕС

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    В МИД России назвали место проведения следующего раунда переговоров по антитеррору с ЕС

    Рим, 10 мая. Следующий раунд переговоров по борьбе с терроризмом с Европейским союзом (ЕС) состоится в российской столице в конце 2018 года. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов на полях антитеррористической конференции ОБСЕ в столице Италии.

    «В конце года будет следующий этап, примерно в ноябре», — уточнил он.

    Ранее он сообщил, что Москва не ведет сотрудничество по борьбе с терроризмом с Лондоном, однако диалог прервался не после так называемого «дела Скрипаля», а после отравления экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

    Также в ходе пресс-конференции Сыромолотов назвал число граждан России, воюющих на стороне террористов в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Дана Балан
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