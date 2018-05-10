«Игра в кошки-мышки»: в США рассказали, как Россия поможет Ирану обойти новые санкции

Нью-Йорк, 10 мая. Разрыв президентом США Дональдом Трампом «ядерной сделки» и возобновление санкций США в отношении Ирана вряд ли окажется эффективным инструментом для Вашингтона, поскольку за годы санкций Иран уже научился их успешно обходить — а теперь ему смогут помочь Россия и Китай, считают аналитики американского канала CNBC. Санкции США вновь сведутся к «игре в кошки-мышки», когда Иран будет искать все новые и новые выходы на мировые рынки, а США будет выявлять и пресекать обходные пути.

Аналитики сходятся в том, что Тегерану не стоит ожидать поддержки со стороны Европы — несмотря на то, что европейские лидеры хотят сохранить «ядерную сделку» и опасаются, что Иран с новыми силами может заняться развитием своей ядерной программы, европейские компании не осмелятся попадать под санкции.

«Угроза обрубания несоблюдающим требования компаниям доступа к рынку капитала в США обеспечивает Белый дом довольно эффективным кнутом», — заявила CNBC глава отдела стратегии на глобальных рынках RBC Capital Markets Хелима Крофт.

В то же время Россия, которая и так находится под санкционным давлением США, легко может оказать помощь иранским партнерам — например, РФ может просто покупать сырую иранскую нефть и продавать ее на международном рынке как свою, заявил старший вице-президент IHS Markit Карлос Паскуаль.

«Подобные утечки из России и Китая наиболее очевидны — там иранцы по-прежнему могут найти способ для экспорта своей продукции», — уверен эксперт.

Напомним, практически все европейские лидеры раскритиковали выход США из «ядерной сделки» с Ираном. Как отмечают аналитики, возвращение санкций США, по мнению Европы, несет серьезную опасность, поскольку в Иране могут взять верх сторонники «жесткой линии», которые добьются возобновления ядерной программы, что приведет к обострению разногласий с США и Израилем и потенциально — к конфликту на Ближнем Востоке.

После того, как Дональд Трамп отменил приостановку санкций в отношении Ирана, у сотрудничающих с Тегераном европейских компаний есть от 90 до 180 дней на сворачивание своей деятельности — это уже вызвало резкую реакцию со стороны немецкого бизнеса.