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Иранские полицейские изъяли более тонны наркотиков после вооруженной погони
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    Иранские полицейские изъяли более тонны наркотиков после вооруженной погони

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    Иранские полицейские изъяли более тонны наркотиков после вооруженной погони

    Москва, 10 мая. Иранские полицейские после вооруженной погони изъяли у дилеров более тонны наркотиков, сообщил в четверг глава правоохранительных органов провинции Хорасан-Резави Кадер Карими.

    По его словам, два преступника перевозили наркотики на автомобиле Peugeot 405. В ответ на просьбу остановиться дилеры попытались скрыться от правоохранителей, открыв огонь. В ходе перестрелки один из преступников был ликвидирован, после этого погоня прекратилась.

    «Полиция в ходе проверки автомобиля обнаружила тонну и килограмм опиума, а также 145 килограммов гашиша», — сообщил информпорталу полиции Ирана Карими.

    Также, по его словам, в автомобиле был обнаружен автомат Калашникова. Всего, по данным агентства IRNA, с марта 2017 года по март 2018 года в иранской провинции Хорасан-Резави было изъято 26 тонн наркотиков.

    Автор: Василий Котов
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