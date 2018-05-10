Иранские полицейские изъяли более тонны наркотиков после вооруженной погони

Москва, 10 мая. Иранские полицейские после вооруженной погони изъяли у дилеров более тонны наркотиков, сообщил в четверг глава правоохранительных органов провинции Хорасан-Резави Кадер Карими.

По его словам, два преступника перевозили наркотики на автомобиле Peugeot 405. В ответ на просьбу остановиться дилеры попытались скрыться от правоохранителей, открыв огонь. В ходе перестрелки один из преступников был ликвидирован, после этого погоня прекратилась.

«Полиция в ходе проверки автомобиля обнаружила тонну и килограмм опиума, а также 145 килограммов гашиша», — сообщил информпорталу полиции Ирана Карими.

Также, по его словам, в автомобиле был обнаружен автомат Калашникова. Всего, по данным агентства IRNA, с марта 2017 года по март 2018 года в иранской провинции Хорасан-Резави было изъято 26 тонн наркотиков.