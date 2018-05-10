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В кафе Львова прогремел взрыв
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    В кафе Львова прогремел взрыв

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    В кафе Львова прогремел взрывКиев, 10 мая. В украинском городе Львов прогремел взрыв в кафе, в результате чего пострадала девушка. По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки газа.

    По данным управления Национальной полиции Украины во Львовской области, сообщение о взрыве поступило около 05.35 по мск времени. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ожог лица пострадавшей девушки, сообщает издание «Свободная пресса».

    Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, ранее в одесском парке Горького произошел пожар в кафе «ВДВ». По словам очевидцев, пламя полностью охватило здание, его окутал густой черный дым, который был заметен за километры.

    Автор: Екатерина Кухарева
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