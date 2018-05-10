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Лавров: Отношения России и Германии определяют состояние дел в Европе
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    Лавров: Отношения России и Германии определяют состояние дел в Европе

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    Лавров: Отношения России и Германии определяют состояние дел в Европе

    Москва, 10 мая. Отношения России и Германии являются определяющими для состояния дел на территории Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Москве.

    Российский министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на взаимодействие Берлина по всем вопросам двусторонних и международных дел.

    «Российско-германские отношения — это отношения двух ведущих держав на европейском континенте, от их состояния всегда зависели дела, — констатировал глава внешнеполитического ведомства России. — В кризисные времена страдал весь континент и, наоборот, когда Россия и Германия договаривались, это шло на пользу всем международным силам».

    Ранее немецкий министр заявил, что решения конфликта в Сирии невозможно добиться без России.

    Лавров: Отношения России и Германии определяют состояние дел в Европе

    Автор: Катерина Тимошенская
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