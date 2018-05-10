Ученые разрешили диабетикам есть по два яйца каждый день
Москва, 10 мая. Ученые из Университета Сиднея рассказали, что употребление яиц никак не воздействует на повышение «плохого» холестерина, поэтому их можно записывать в рацион людей, страдающих диабетом.
Они отметили, что люди, страдающие преддиабетом или диабетом второго типа могут есть по два куриных яйца в день или до 12 яиц в неделю.
Как пишет «ФедералПресс», специалисты уверены, что употребление яиц никак не сказывается на состоянии диабетиков. Они добавили, что яйца необходимы для здоровья человека и их не следует исключать из рациона.
Для своей научной работы эксперты привлекли 128 добровольцев, страдающих от диабета.