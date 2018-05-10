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Ученые разрешили диабетикам есть по два яйца каждый день
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    Ученые разрешили диабетикам есть по два яйца каждый день

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    Москва, 10 мая. Ученые из Университета Сиднея рассказали, что употребление яиц никак не воздействует на повышение «плохого» холестерина, поэтому их можно записывать в рацион людей, страдающих диабетом.

    Они отметили, что люди, страдающие преддиабетом или диабетом второго типа могут есть по два куриных яйца в день или до 12 яиц в неделю.

    Как пишет «ФедералПресс», специалисты уверены, что употребление яиц никак не сказывается на состоянии диабетиков. Они добавили, что яйца необходимы для здоровья человека и их не следует исключать из рациона.

    Для своей научной работы эксперты привлекли 128 добровольцев, страдающих от диабета.

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    Автор: Анна Иванова
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