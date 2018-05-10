В Раде потребовали прекратить «антиукраинскую деятельность» телеканала «Интер» из-за концерта к 9 Мая

Киев, 10 мая. Видеоролик с праздничного концерта ко Дню Победы, вышедший в эфире телеканала «Интер» продолжает будоражить украинскую общественность. Теперь прекратить деятельность неугодного канала требуют и в Верховной раде.

Напомним, ранее националисты заявили, что «Интер» объявил им открытую войну, а Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания обвинил журналистов в антиукраинской пропаганде.

Сегодня по поводу праздничного концерта ко Дню Победы высказалась и глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко. На своей странице в Facebook она заявила, что обратилась в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать оценку заявлению ведущих телеканала.

В своем обращении к главе ведомства она просит принять все возможные меры «для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире», после чего предоставить ей информацию о том, «какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала «Интер»?».

Она также попросила Нацсовет предложить законодательные изменения, необходимые «для надежной защиты украинского теле- и радиопространства».

Напомним, на праздничном концерте ко Дню Победы на «Интере»; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников». Кроме того, как подчеркнули ведущие, нельзя допускать и того, чтобы их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве.