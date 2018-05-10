В МИД России объяснили, чем опасно обострение отношений Израиля и Ирана

Москва, 10 мая. Обострение отношений Израиля и Ирана опасно, поскольку отвлекает от борьбы с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Нынешнее обострение ситуации между Израилем и Ираном с их обменом ударами опасно, поскольку отвлекает от борьбы с «Исламским государством» (запрещена в России), а также тормозит политическое урегулирование ситуации в Сирии», — подчеркнул Богданов в рамках пресс-конференции саммита «Россия — Исламский мир».

В-третьих, как отметил российский дипломат, обмен ударами двух государств опасен еще и потому, что происходит на территории третьего, суверенного государства — Сирии.

Ранее в оборонном ведомстве РФ заявили, что авиационным ударам ВВС Израиля по территории Сирии подверглись места дислокации иранских войск, а также позиции средств ПВО САР. В Минобороны уточнили, что со стороны Тель-Авива было выпущено свыше 10 тактических ракет класса «земля-земля». Сирийские ПВО сумели ликвидировать более 50% израильских ракет.

1 Организация запрещена на территории РФ.