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Оскароносный монтажер Энн Коутс скончалась в США
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    Оскароносный монтажер Энн Коутс скончалась в США

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    Оскароносный монтажер Энн Коутс скончалась в США

    Москва, 10 мая. Дважды награжденная премией американских киноакадемиков «Оскар» монтажер Энн Коутс скончалась в США в возрасте 92 лет, сообщает Британская академия кино и телевидения.

    Коутс ушла из жизни в одном из госпиталей в Калифорнии, информация о ее смерти появилась накануне, уточняет «НьюИнформ». О причинах смерти Коутс не сообщается.

    За свою карьеру Коутс приняла участие в монтаже более 50 картин. Среди них – «Человек-слон», «Убийство в Восточном экспрессе», «Эрин Брокович», «Сладкий ноябрь» и «50 оттенков серого». Свой первый «Оскар» она получила за ленту «Лоуренс Аравийский» в 1963 году. В 2017 году киноакадемики отметили вклад Коутс в кино, вручив ей второй «Оскар».

    Автор: Василий Котов
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