Оскароносный монтажер Энн Коутс скончалась в США

Москва, 10 мая. Дважды награжденная премией американских киноакадемиков «Оскар» монтажер Энн Коутс скончалась в США в возрасте 92 лет, сообщает Британская академия кино и телевидения.

Коутс ушла из жизни в одном из госпиталей в Калифорнии, информация о ее смерти появилась накануне, уточняет «НьюИнформ». О причинах смерти Коутс не сообщается.

За свою карьеру Коутс приняла участие в монтаже более 50 картин. Среди них – «Человек-слон», «Убийство в Восточном экспрессе», «Эрин Брокович», «Сладкий ноябрь» и «50 оттенков серого». Свой первый «Оскар» она получила за ленту «Лоуренс Аравийский» в 1963 году. В 2017 году киноакадемики отметили вклад Коутс в кино, вручив ей второй «Оскар».