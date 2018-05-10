В Госдуме рассказали о роли России в примирении Израиля и Ирана

Москва, 10 мая. Участие РФ в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем повышает значимость российского присутствия в регионе, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он подчеркнул, что Москва уже занимается примирением Ирана и Израиля. Визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву означает, что Россия остается важным игроком в регионе.

«Неслучайно лидер Израиля прилетел в Москву для обсуждения этой весьма непростой проблемы», — заявил Шаманов. Москва имеет большой опыт разрешения конфликтов, и то, что она выступает посредником в международных вопросах, является «большим плюсом в повышении значимости российского присутствия», подчеркнул парламентарий.

В ходе визита Нетаньяху заявил, что с точки зрения роли России существуют два положительных момента: координация взаимодействия в воздухе между Израилем и российской базой «Хмеймим» в Сирии, а также то, что Израиль предупредил о нанесении ударов по сирийской системе ПВО.

Напомним, Израиль нанес удары по позициям проиранских подразделений в районе города Аль-Баас. В ответ проправительственные иранские силы выпустили по территории Израиля 20 ракет, после чего Израиль в ночь на 10 мая атаковал военные цели иранских формирований в Сирии. Несколько ракет попали в жилые дома в Дамаске, есть пострадавшие.