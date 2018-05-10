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СМИ назвали дату открытия Крымского моста
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    СМИ назвали дату открытия Крымского моста

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    СМИ назвали дату открытия Крымского моста

    Москва, 10 мая. Стала известна дата официального открытия Крымского моста. Торжественная церемония состоится уже 15 мая, в крайнем случае, 16 мая.

    О дате запуска переправы сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информированные источники. Собеседники издания уточняют, что в мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин. Дату открытия будут выбирать именно исходя из рабочего графика главы государства, подчеркнул он.

    «Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет 15 мая. В крайнем случае, все сдвинется на день», - заявил источник.

    Данные о возможном открытии моста 15 или 16 мая подтвердили в мотосообществе Крыма, члены которого вместе с байкерами «Ночные волки» собираются первыми проехать по нему.

    Автор: Алексей Громов
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