«Многие украинцы считают, что живут в оккупации»: блогеру Вольнову передали «привет» из российского Крыма

Москва, 10 мая. Скандально известный пранкер Евгений Вольнов, который получил особую популярность, распространяя фейковую информацию о количестве погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», заявил, что мнение крымчан никого не должно интересовать. Россияне, в свою очередь, резко ответили на сделанное пранкером заявление.

Вольнов заявил, что говорить о мнении людей, которые находятся на «оккупированной территории», некорректно. По его словам, мнение крымчан не является легитимным.

«Люди, на улицах городов которых военная техника врага, мародеры, убийцы, насильники. Их поведение, их механизмы психологической защиты таковы, что их мнение вообще… Мнение человека, который находится на свободной территории, можно оценивать как легитимное, и на него полагаться», — заявил пранкер.

По словам Вольнова, к мнению человека, «который находится в оккупации», нужно относиться по-особому.

Крымчане резко отреагировали на позицию Вольнова, отметив, что его мнением им не интересно, а принятое решение жителей полуострова на референдуме 2014 года не может быть не легитимным.