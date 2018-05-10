Полиция в Тбилиси заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты

Тбилиси, 10 мая. Сотрудники Секции интересов России в Грузии смогли попасть на торжества в честь 73-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне лишь после того, как сняли прикрепленные к груди георгиевские ленточки.

Как передает местный телеканал «Рустави 2», спор возник между российскими дипломатами и патрульной полицией. Дипломатом пришлось снять георгиевские лены перед входом в парк Ваке. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов также не пустили в парк членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» и организации «Сила в единстве», которые выступают против использования коммунистической символики.

Напомним, с 2011 года в Грузии действует «Хартия свободы», которая запрещает на территории страны использовать коммунистическую символику.