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Политика
Полиция в Тбилиси заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты
Политика
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    Полиция в Тбилиси заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты

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    Полиция в Тбилиси заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты

    Тбилиси, 10 мая. Сотрудники Секции интересов России в Грузии смогли попасть на торжества в честь 73-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне лишь после того, как сняли прикрепленные к груди георгиевские ленточки.

    Как передает местный телеканал «Рустави 2», спор возник между российскими дипломатами и патрульной полицией. Дипломатом пришлось снять георгиевские лены перед входом в парк Ваке. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов также не пустили в парк членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» и организации «Сила в единстве», которые выступают против использования коммунистической символики.

    Напомним, с 2011 года в Грузии действует «Хартия свободы», которая запрещает на территории страны использовать коммунистическую символику.

    Полиция в Тбилиси заставила российских дипломатов снять георгиевские ленты

    Автор: Анна Иванова
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