В Совфеде напомнили о сдерживающей роли РФ в военных конфликтах в ответ на заявление Асада

Глава Сирии Башар Асад уверен, что Россия не допустит третьей мировой войны из-за сирийского конфликта, об этом сообщает издание SANA.

«Нет, по одной причине: потому что, к счастью, существует мудрое руководство в России», — отметил Асад.

Также он обратил внимание на ухудшающиеся отношения России и Соединенных Штатов.

«Я надеюсь, мы не увидим никакого прямого конфликта между этими сверхдержавами, потому что это то, что будет выведено из-под контроля для остального мира», — добавил сирийский президент.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что заявление Асада — это лишь частное мнение, однако при этом Россия действительно является гарантом международной безопасности.

«Россия, проводя свою политику, пытается играть роль сдерживающего фактора во всем мире, когда речь заходит о различных военных конфликтах. Если бы РФ в свое время не вмешалась в сирийский конфликт и не оказала помощь законно избранному правительству, мы бы действительно получили очаг будущей третьей мировой войны», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что часть территорий Сирии и Ирака в тот момент уже были оккупированы ИГ1 (запрещено в РФ).

«До падения государства оставались считанные месяцы, если бы это произошло, конфликт стал бы необратимым. А тот факт, что Россия пытается решать все вопросы путем переговоров, а не бряцанием оружия, как это делают страны НАТО, очевиден. Мы всегда стремились к взвешенной политике, и в определенной мере наша ядерная и военная мощь является гарантом недопущения третьей мировой войны, которая может стать последней для всего человечества», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, ранее израильские ракеты поразили несколько объектов инфраструктуры, принадлежащих Ирану, которые базируются на территории Сирийской Арабской Республики. Иран в ответ выпустил 20 ракет по израильтянам. Иерусалим ответил огнем на действия Тегерана, но большинство ракет было сбито сирийскими ПВО.

1 Организация запрещена на территории РФ.