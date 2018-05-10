Стали известны секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»

Лиссабон, 10 мая. Российская исполнительница Юлия Самойлова выступил на сцене полуфинала «Евровидения» со сложным номером, рассказал режиссер-постановщик выступления Алексей Голубев.

Голубев обратил внимание, что номер Самойловой технически сложен. Постановщик объяснил, что для ее выступления необходимо всего за 30 секунд вывести, разложить и четко зафиксировать на сцене декорацию.

«У нас все живое, — приводит его слова «Утро.ру». — Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении».

В номере Самойловой также примут участие танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Режиссер раскрыл еще один из секретов: на сцене «Евровидения» во время исполнения песни «I Won’t Break» они изобразят Адама и Еву, пишет «Ридус».