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Стали известны секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»
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    Стали известны секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»

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    Стали известны секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»

    Лиссабон, 10 мая. Российская исполнительница Юлия Самойлова выступил на сцене полуфинала «Евровидения» со сложным номером, рассказал режиссер-постановщик выступления Алексей Голубев.

    Голубев обратил внимание, что номер Самойловой технически сложен. Постановщик объяснил, что для ее выступления необходимо всего за 30 секунд вывести, разложить и четко зафиксировать на сцене декорацию.

    «У нас все живое, — приводит его слова «Утро.ру». — Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении».

    В номере Самойловой также примут участие танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Режиссер раскрыл еще один из секретов: на сцене «Евровидения» во время исполнения песни «I Won’t Break» они изобразят Адама и Еву, пишет «Ридус».

    Стали известны секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»

    «Все будет хорошо, я знаю, я уверена в этой песне», — приводит слова Самойловой РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
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