Берлин, 10 мая. Президент России Владимир Путин является неоспоримым политическим лидером своей страны, он «пережил» Клинтона, Буша и Обаму и «переживет» Трампа с Меркель. Об этом пишут немецкие журналисты в статье, опубликованной на сайте канала N-TV.

Сообщается, что внешнеполитические успехи Путина не ограничиваются Крымом и Сирией, российский лидер также заключил несколько важных союзов, нарастив свое влияние на мировой арене. Немецкие журналисты напомнили, что Путин наладил сотрудничество с Пекином, открыл дверь Тегерану и вступил в альянс с Анкарой.

Президент России не только создал неуязвимую внешнюю политику, но также сделал страну одним из важнейших игроков на Ближнем Востоке, где договориться о мире без Путина уже невозможно, уверены в ФРГ. Подтверждением того, как работает стратегия Путина, является, по мнению журналистов N-TV, «молниеносное присоединение» Крыма и реакция на это событие в мире.

«Путин победил в «теневой войне» за Крым... на Западе никто не хочет умирать за Симферополь», — нашли журналисты N-TV метафору, чтобы объяснить отношение западных стран к присоединению полуострова.

В завершении статьи говорится о том, что санкционная политика ЕС и США — это «неумная политика», от которой рано или поздно придется отказаться.