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Семьи в Сирии получили гуманитарную помощь из Ингушетии перед началом Рамадана
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    Семьи в Сирии получили гуманитарную помощь из Ингушетии перед началом Рамадана

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    Семьи в Сирии получили гуманитарную помощь из Ингушетии перед началом РамаданаНальчик, 10 мая. Тысяче семей в Сирии был доставлен 18-тонный гуманитарный груз от представителей Ингушетии перед началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Семьи погибших и пострадавших во время военного конфликта в Сирии получили в рамках акции макароны, рис, чечевицу, сахар, подсолнечное и топленое масло, плавленый сыр, халву, томатную пасту и варенье. Также для жителей выступили артисты – исполнители фольклорных танцев и песен.

    «Организуя подобные акции, мы развиваем культуру взаимопомощи между странами в мире, культуру безопасности жизнедеятельности населения, укрепляем добрососедские отношения», — рассказал Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

    Это не первая гуманитарная акция, проведенная представителями Ингушетии в Сирии. Ранее Республика Ингушетия, в сотрудничестве с министерством социальных дел и труда в Сирии, организовала почетное мероприятие для семей погибших сирийских бойцов в знак признания их жертв для защиты Родины, единства и суверенитета Сирии. 

    Автор: Екатерина Кухарева
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