Семьи в Сирии получили гуманитарную помощь из Ингушетии перед началом Рамадана

Нальчик, 10 мая. Тысяче семей в Сирии был доставлен 18-тонный гуманитарный груз от представителей Ингушетии перед началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Семьи погибших и пострадавших во время военного конфликта в Сирии получили в рамках акции макароны, рис, чечевицу, сахар, подсолнечное и топленое масло, плавленый сыр, халву, томатную пасту и варенье. Также для жителей выступили артисты – исполнители фольклорных танцев и песен.

«Организуя подобные акции, мы развиваем культуру взаимопомощи между странами в мире, культуру безопасности жизнедеятельности населения, укрепляем добрососедские отношения», — рассказал Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Это не первая гуманитарная акция, проведенная представителями Ингушетии в Сирии. Ранее Республика Ингушетия, в сотрудничестве с министерством социальных дел и труда в Сирии, организовала почетное мероприятие для семей погибших сирийских бойцов в знак признания их жертв для защиты Родины, единства и суверенитета Сирии.